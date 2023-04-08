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Риттер: ВС Украины уже потеряли свыше 300 тысяч человек убитыми

08 апреля 2023 17:39
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Бывший разведчик ВС Америки Скотт Риттер заявил, что потери среди украинских военных уже могут достигать свыше трехсот тысяч. В Украине цифры занижают. По его словам, реальное количество погибших не озвучивается из-за коррумпированности военной системы, информирует РИА Новости.

Риттер обратил внимание, что на встрече с главой Комитета начштабов Вооруженных сил США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что двести пятьдесят семь тысяч военных погибли. Примерно восемьдесят тысяч бойцов числятся пропавшими, из которых потенциально шестьдесят тысяч могут быть убиты.

# Международная политика # Скотт Риттер # Валерий Залужный # Фотофакт

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