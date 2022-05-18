Мыться и греться в общепите, разогревать еду на свечах. Последствия экономического кризиса в Британии

Европа все больше ощущает на себе экономический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Великобритании инфляция подскочила до 9 %. Это рекордный показатель за последние 40 лет.

Эксперты связывают это с повышением цен на электроэнергию и топливо. Их стоимость выросла более чем на 50 %. Из-за этого британцы вынуждены греться и даже мыться в ресторанах быстрого питания. Еще один способ сэкономить – сидеть в темноте и разогревать еду на свечах.

Уже сейчас британцы рискуют столкнуться с самым крупным падением уровня жизни за последние 70 лет. В ответ местное правительство посоветовало людям больше работать. Видимо так, по их мнению, можно решить проблему высоких цен. В Чехии почти вдвое вырос уровень бедности – здесь подробности.