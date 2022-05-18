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Мыться и греться в общепите, разогревать еду на свечах. Последствия экономического кризиса в Британии

18 мая 2022 21:12
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Европа все больше ощущает на себе экономический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Великобритании инфляция подскочила до 9 %. Это рекордный показатель за последние 40 лет.  

Мыться и греться в общепите, разогревать еду на свечах. Последствия экономического кризиса в Британии-1

Эксперты связывают это с повышением цен на электроэнергию и топливо. Их стоимость выросла более чем на 50 %. Из-за этого британцы вынуждены греться и даже мыться в ресторанах быстрого питания. Еще один способ сэкономить – сидеть в темноте и разогревать еду на свечах.  

Мыться и греться в общепите, разогревать еду на свечах. Последствия экономического кризиса в Британии-4

Уже сейчас британцы рискуют столкнуться с самым крупным падением уровня жизни за последние 70 лет. В ответ местное правительство посоветовало людям больше работать. Видимо так, по их мнению, можно решить проблему высоких цен.  

В Чехии почти вдвое вырос уровень бедности – здесь подробности.  

Мыться и греться в общепите, разогревать еду на свечах. Последствия экономического кризиса в Британии-7

Кризис добрался и до США. Там цены на бензин обновили новый рекорд. И это продолжается уже девять дней подряд. Теперь не осталось ни одного Штата, где бензин стоил бы ниже 4 долларов. Хотя еще несколько месяцев назад стоимость не превышала 2,5.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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