Борьба с историей. В Прибалтике сносят памятники и проводят шествия за «освобождение» от советского наследия

В Риге местные власти перешли в открытое противостояние с памятником Освободителям. На неделе в центре латвийской столицы состоялось шествие за освобождение страны от советского наследия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Что интересно, снос памятника – это всего лишь предлог. Дальше – больше. Участники шествия предложили избавиться не только от советских монументов, но и от нелояльных к Латвии лиц. То есть выдворять таких людей из страны. Очень демократично, ничего не скажешь.