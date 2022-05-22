Борьба с историей. В Прибалтике сносят памятники и проводят шествия за «освобождение» от советского наследия
В Риге местные власти перешли в открытое противостояние с памятником Освободителям. На неделе в центре латвийской столицы состоялось шествие за освобождение страны от советского наследия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Что интересно, снос памятника – это всего лишь предлог. Дальше – больше. Участники шествия предложили избавиться не только от советских монументов, но и от нелояльных к Латвии лиц. То есть выдворять таких людей из страны. Очень демократично, ничего не скажешь.
И Латвия не одинока в своих намерениях. На неделе волна борьбы с советскими монументами прокатилась по всей Прибалтике.
В литовской Паланге демонтировали обелиск. На его месте установили небольшую памятную плиту. Власти города не считают свой поступок варварским – все сделано в соответствии с законом. Место захоронения остается под охраной, но при этом город сможет открыть «новую страницу истории».
Буквально этот процесс восприняли и в Риге, где памятник советским воинам снесли под окнами школы прямо во время уроков. Наглядный пример для будущих поколений, как относиться к истории своей страны.
В Пярнуском уезде Эстонии исчез памятник советским солдатам. И для Прибалтики такие инциденты становятся нормой в последнее время.
Латвийский политолог о сносе памятника Освободителям Риги: «Они сейчас и своих предков не уважают». Читайте здесь.