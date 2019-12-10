Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

Лидеры стран «нормандской четверки» подписали итоговое коммюнике по завершению саммита в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе прописаны следующие позиции: обеспечение режима прекращения огня до конца 2019 года, разведение сил в трех новых точках в Донбассе к концу марта 2020 и открытие новых пунктов пропуска.

Также была достигнута договоренность об обмене задержанными между Россией и Украиной. Передача пленных должна состояться до конца 2019 года по формуле «всех на всех».

Переговоры Путина и Зеленского, полтысячи журналистов. Как прошла встреча лидеров стран «нормандской четвёрки»

Кроме того, участники саммита выступили за интеграцию формулы Штайнмайера в украинское законодательство, чтобы особый статус Донбасса действовал на постоянной основе. А вот вопрос о контроле официального Киева над внешними границами самопровозглашенных республик остался открытым.