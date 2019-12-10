Самолёт ВВС Чили с 38 людьми на борту признан потерпевшим крушение

Новости Чили. 9 декабря с базы «Чабунко» в городе Пунта-Аренас вылетел самолёт. Через несколько часов с ним пропала связь, а затем воздушное судно было признано потерпевшим крушение.

Как сообщается на сайте ВВС страны, военно-транспортный самолет С-130 «Геркулес», в котором находились 17 членов экипажа и 21 пассажир, вылетел с базы в 16:55 по местному времени (22:55 мск). Летательный аппарат перевозил персонал для обслуживания нефтепровода и направлялся на авиабазу в Антарктике.

В 18:13 (0:13 мск) самолёт пропал с радаров. Спустя примерно семь часов с момента пропажи связи С-130 был признан разбившимся, поскольку к тому моменту у него должно было закончиться топливо.

В настоящее время ведутся поиски с целью спасения возможных выживших.