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Самолёт ВВС Чили с 38 людьми на борту признан потерпевшим крушение

10 декабря 2019 06:41
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Новости Чили. 9 декабря с базы «Чабунко» в городе Пунта-Аренас вылетел самолёт. Через несколько часов с ним пропала связь, а затем воздушное судно было признано потерпевшим крушение. 

Как сообщается на сайте ВВС страны, военно-транспортный самолет С-130 «Геркулес», в котором находились 17 членов экипажа и 21 пассажир, вылетел с базы в 16:55 по местному времени (22:55 мск). Летательный аппарат перевозил персонал для обслуживания нефтепровода и направлялся на авиабазу в Антарктике. 

В 18:13 (0:13 мск) самолёт пропал с радаров. Спустя примерно семь часов с момента пропажи связи С-130 был признан разбившимся, поскольку к тому моменту у него должно было закончиться топливо. 

В настоящее время ведутся поиски с целью спасения возможных выживших. 

# Крушение

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