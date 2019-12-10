Десятки Санта-Клаусов устроили рождественские катания на горных лыжах и сноубордах

Новости США. В США десятки Санта-Клаусов встали на горные лыжи и сноуборды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодные рождественские катания новогодних волшебников состоялись на склонах Ньюри в штате Мэн.

Бело-красные колпаки заполнили все местные подъемники. Затем Санты самых разных возрастов проехали по заснеженной трассе. Для участия в мероприятии каждый из участников должен был пожертвовать как минимум 20 долларов. Вырученные от акции деньги пойдут на реализацию программ, связанных с отдыхом и обучением.