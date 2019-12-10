Переговоры Путина и Зеленского, полтысячи журналистов. Как прошла встреча лидеров стран «нормандской четвёрки»

Во Франции прошла встреча лидеров стран «нормандской четверки». Она продолжалась более двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе переговоров лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудили вопросы возвращения пленных, прекращения огня, контроля над украинско-российской границей и выборов на Донбассе.

Не считая протокольной съемки, все мероприятия проходили в закрытом для прессы режиме. Хотя интерес к саммиту был огромен. В столицу Франции прибыли около 500 журналистов. Не всем хватило мест в Елисейском дворце, многие дожидались лидеров «нормандской четверки» прямо на улице. Сразу по окончании переговоров в расширенном формате состоялась и первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского. До того были только телефонные переговоры. Президенты Украины и России обсудили совместную декларацию по итогам саммита.