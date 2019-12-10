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Переговоры Путина и Зеленского, полтысячи журналистов. Как прошла встреча лидеров стран «нормандской четвёрки»

10 декабря 2019 06:26
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Во Франции прошла встреча лидеров стран «нормандской четверки». Она продолжалась более двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе переговоров лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудили вопросы возвращения пленных, прекращения огня, контроля над украинско-российской границей и выборов на Донбассе.

Переговоры Путина и Зеленского, полтысячи журналистов. Как прошла встреча лидеров стран «нормандской четвёрки»-1

Переговоры Путина и Зеленского, полтысячи журналистов. Как прошла встреча лидеров стран «нормандской четвёрки»-3

Переговоры Путина и Зеленского, полтысячи журналистов. Как прошла встреча лидеров стран «нормандской четвёрки»-5

Не считая протокольной съемки, все мероприятия проходили в закрытом для прессы режиме. Хотя интерес к саммиту был огромен. В столицу Франции прибыли около 500 журналистов. Не всем хватило мест в Елисейском дворце, многие дожидались лидеров «нормандской четверки» прямо на улице.

Сразу по окончании переговоров в расширенном формате состоялась и первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского. До того были только телефонные переговоры. Президенты Украины и России обсудили совместную декларацию по итогам саммита.

Переговоры Путина и Зеленского, полтысячи журналистов. Как прошла встреча лидеров стран «нормандской четвёрки»-8

Напомним, новый этап переговоров стал возможным после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.

Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее этот формат стал называться «нормандским». Важнейшей встречей «квартета» считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где и были закреплены минские договоренности. Принятые во Дворце Независимости решения по-прежнему остаются сдерживающим фактором для силового противостояния и кровопролития.

Переговоры Путина и Зеленского, полтысячи журналистов. Как прошла встреча лидеров стран «нормандской четвёрки»-11

# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Эммануэль Макрон # Ангела Меркель # Фотофакт

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