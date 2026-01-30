Технологический прогресс решает? Психолог рассказала, почему важно не отставать по разработкам инноваций

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Независимо от того, нравится нам или нет, но современный технологический прогресс развивается с неведомой интенсивностью. Если человек не хочет быть среди отстающих, ему нужно как минимум успевать за динамикой современной жизни. Ведь в данном случае своевременность – это, с одной стороны, комфорт, а с другой – безопасность, неуязвимость. Представить себе, что возможно обеспечить себя этим базисом без денежного подкрепления, конечно, можно, но это утопия. Ведь модель современного мира предполагает, что уровень финансового обеспечения предоставляет возможности. Чем этот уровень выше, тем веер доступного шире. Другой вопрос – конкуренция. И если уметь делать то, на что не способны другие, то простор для развития больше.