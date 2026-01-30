Технологический прогресс решает? Психолог рассказала, почему важно не отставать по разработкам инноваций
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Независимо от того, нравится нам или нет, но современный технологический прогресс развивается с неведомой интенсивностью. Если человек не хочет быть среди отстающих, ему нужно как минимум успевать за динамикой современной жизни. Ведь в данном случае своевременность – это, с одной стороны, комфорт, а с другой – безопасность, неуязвимость.
Представить себе, что возможно обеспечить себя этим базисом без денежного подкрепления, конечно, можно, но это утопия. Ведь модель современного мира предполагает, что уровень финансового обеспечения предоставляет возможности. Чем этот уровень выше, тем веер доступного шире. Другой вопрос – конкуренция. И если уметь делать то, на что не способны другие, то простор для развития больше.
Алена Дзиодзина:
30 января Президент посетил ОАО «Планар», где принял участие в запуске нового центра, позволяющего изготавливать изделия высокотехнологического уровня для специального оборудования. «Если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и большие деньги», – подчеркнул Александр Лукашенко, принимая участие в церемонии запуска нового направления в производстве.
Ведь чем более сложен путь, тем меньше на нем конкурентов. Совершенно закономерным образом уникальность способностей и умений может приносить больше прибыли и возможностей. К слову, ту же востребованность на международных рынках можно преобразовывать. Таким образом выводить на новый уровень производство, поднимать качество жизни людей, способствовать росту зарплат, увеличить число вакансий. Именно так развивается в государстве. Точно таким же образом прогрессируют страны, закрепляя свое место на политическом контуре.
Второй вопрос, который был поднят главой государства, точно так же волнует многих: в состоянии ли искусственный интеллект заменить человека? Полагаю, что в большей степени он был озвучен для нас, дабы подчеркнуть вспомогательную роль ИИ. Но что касается полного замещения, то, что искусственно, не подменит живое, в то время как есть грани жизни, где нужна как раз таки человечность.
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