«Он согласился». Трамп попросил Путина не наносить удары по Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился по его просьбе прекратить обстрелы Киева и других на неделю из-за сильных морозов, и тот согласился. Об этом пишет РИА Новости.

«Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил он на встрече со своей администрацией.

По словам президента США, в переговорах по урегулированию конфликта достигнут значительный прогресс, и конец конфликта близок.

Ранее в Абу-Даби состоялось первое заседание рабочей группы с участием Москвы, Киева и Вашингтона, на котором обсуждались детали американского мирного плана.

Новая встреча запланирована на 1 февраля. настаивает на выводе Вооруженных сил Украины с Донбасса в качестве ключевого условия урегулирования.

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