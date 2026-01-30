Песков: Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Россия согласилась приостановить удары по Укарине до1 ферваля по просьбе президента Америки Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что Трамп обратился к Путину о приостановке ударов по Украине на одну неделю из-за неблагоприятных погодных условий.

Также Песков выскзаался о возможной встрече Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

«О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве», — прокомментировал представитель Кремля.

Комментируя позицию Киева по Донбассу и Запорожской АЭС, Песков отметил, что ситуация на фронте говорит сама за себя.

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