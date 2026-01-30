Белорусский хоккеист признан первой звездой матча НХЛ

Двое белорусов отметились этой ночью полезной игрой в Национальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Голкипер «Ванкувера» Никита Толопило был признан первой звездой противостояния с «Анахаймом». «Кэнакс» победили уверенно 2:0. Наш страж ворот совершил 32 сейва. Увы, но полноценный сухарь оформить не получилось. Вначале второго периода он вынужден был покинуть лед после жесткого столкновения с неприятельским нападающим. Однако спустя 2 минуты и 10 секунд Толопило вновь занял место в рамке и довел встречу до победы. Теперь у него 8 матчей в лиге, три из которых победные, и 90,2 % отраженных бросков.

В рядах «Питтсбурга» дебютировал Илья Соловьев. Он отметился голевой передачей в противостоянии с «Чикаго». «Пингвины» разгромили соперника – 6:2 Наш защитник действовал в третьей паре, провел на льду почти 17 минут и заработал «+3» в показатель полезности. Игрок обороны «Черных ястребов,» Артем Левшунов, напротив, противостояние провалил – у него «-5».