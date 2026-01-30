От древних свитков до ярких миров аниме – посетили выставку-фестиваль «Япония.Фест» в Минске
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Погружаемся в ритм под стук самурайских барабанов в эпическое путешествие по миру японских комиксов и анимации. Здесь оживает вся история от древних свитков до ярких миров аниме. Вперед на фестиваль. Чтобы понять современную мангу, нужно вернуться на 13 веков назад. Истоки в простых наскальных рисунках.
Елена Сафарова, экскурсовод выставки-фестиваля:
Некоторые исследователи считают, что именно в VII веке карикатуры, которые нацарапывались на табличках в храмах были началом этой традиции японских иллюстраций. Продолжила свое развития иллюстративная традиция Японии уже в XII веке.
Это уже прообраз комикса. Сюжет, юмор и никакого текста – прадедушка всей манги.
Елена Сафарова:
Длина всего свитка тедзюгига 44 метра. Он состоит из четырех сегментов по 11 метров. Оригинальный свиток является национальным сокровищем Японии. Его просто запрещено вывозить из страны.
В эпоху Эдо искусство стало по-настоящему народным. Именно тогда художник Кацусика Хокусай создал свой знаменитый альбом зарисовок и назвал его «Манга». Фестиваль поражает своим размахом. В воздухе витает аромат бамбуковой рощи. Настоящая машина времени, которая переносит в древнюю Японию.
Подробности в видео.