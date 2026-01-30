От древних свитков до ярких миров аниме – посетили выставку-фестиваль «Япония.Фест» в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ионы фтора, серебра и кремния – какие заболевания поможет вылечить вода из Юцковского родника

Погружаемся в ритм под стук самурайских барабанов в эпическое путешествие по миру японских комиксов и анимации. Здесь оживает вся история от древних свитков до ярких миров аниме. Вперед на фестиваль. Чтобы понять современную мангу, нужно вернуться на 13 веков назад. Истоки в простых наскальных рисунках.