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Сборная Беларуси по мини-футболу завершила выступление на чемпионате Европы

30 января 2026 11:02
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Сборная Беларуси по мини-футболу на мажорной ноте завершила выступление на чемпионате Европы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном поединке группового этапа наши парни обыграли хозяев турнира – словенцев – 3:2. Счет открыл Сергей Крыкун. А затем дважды цель поразил Артем Козел. Увы, но эта виктория не позволила уйти с последнего места в таблице. Однако она заслужила место в истории как первая победа на континентальных форумах. Из нашего квартета в плей-офф пробились испанцы и бельгийцы.

# Мини-футбол

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