Сборная Беларуси по мини-футболу завершила выступление на чемпионате Европы

Сборная Беларуси по мини-футболу на мажорной ноте завершила выступление на чемпионате Европы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном поединке группового этапа наши парни обыграли хозяев турнира – словенцев – 3:2. Счет открыл Сергей Крыкун. А затем дважды цель поразил Артем Козел. Увы, но эта виктория не позволила уйти с последнего места в таблице. Однако она заслужила место в истории как первая победа на континентальных форумах. Из нашего квартета в плей-офф пробились испанцы и бельгийцы.