Ионы фтора, серебра и кремния – какие заболевания поможет вылечить вода из Юцковского родника

Хрустальный лес, глубокий заснеженный овраг и кристально чистый родник. Это не зимний сон. В деревне Юцки Дзержинского района мы отыскали рай на Земле. За схожести с горной рекой люди окрестили это место белорусской Швейцарией. Сказочно красивая локация взрывает ленты травел-блогеров и становится идеальной фотозоной, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Валерий Ящук, директор Демидовичской базовой школы:

Здесь практически метров 15-20 глубина этого карьера. С каждым годом он все время увеличивается. Сами криницы идут со всех сторон на протяжении 200 метров вниз по реке. Здесь их очень много. В каждой кринице состав воды разный.

Уникальный ландшафт, как в фэнтези-саге – наследие ледника. Родник Юцковский – гидрологический памятник природы республиканского значения. Раньше его называли студенец. Температура воды всегда держится на уровне пяти или семи градусов по Цельсию. Из-за перепада высот скорость течения в ручье достигает двух-трех метров в секунду. Криница не замерзает даже в лютый мороз. Вода мягкая и целебная. Эликсир, подаренный самой природой, чтобы оздоровиться душой и телом. У местных есть традиция – они читают молитву, моют руки, пьют воду, а потом набирают ее домой. Хранится очень долго и практически не меняет свой состав.

Валерий Ящук:

В состав воды входят ионы фтора, ионы серебра, ионы кремния. Встречается иногда в некоторых уран. Здесь очень много железа, магния, марганца. То есть практически вся таблица Менделеева. Конечно, это в различных источниках. Поправляйте свое здоровье и будете жить до 100 лет.