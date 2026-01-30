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Ионы фтора, серебра и кремния – какие заболевания поможет вылечить вода из Юцковского родника

30 января 2026 11:29
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Хрустальный лес, глубокий заснеженный овраг и кристально чистый родник. Это не зимний сон. В деревне Юцки Дзержинского района мы отыскали рай на Земле. За схожести с горной рекой люди окрестили это место белорусской Швейцарией. Сказочно красивая локация взрывает ленты травел-блогеров и становится идеальной фотозоной, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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Ионы фтора, серебра и кремния – какие заболевания поможет вылечить вода из Юцковского родника-2

Валерий Ящук, директор Демидовичской базовой школы:
Здесь практически метров 15-20 глубина этого карьера. С каждым годом он все время увеличивается. Сами криницы идут со всех сторон на протяжении 200 метров вниз по реке. Здесь их очень много. В каждой кринице состав воды разный.

Уникальный ландшафт, как в фэнтези-саге – наследие ледника. Родник Юцковский – гидрологический памятник природы республиканского значения. Раньше его называли студенец. Температура воды всегда держится на уровне пяти или семи градусов по Цельсию. Из-за перепада высот скорость течения в ручье достигает двух-трех метров в секунду. Криница не замерзает даже в лютый мороз. Вода мягкая и целебная. Эликсир, подаренный самой природой, чтобы оздоровиться душой и телом. У местных есть традиция – они читают молитву, моют руки, пьют воду, а потом набирают ее домой. Хранится очень долго и практически не меняет свой состав.

Валерий Ящук:
В состав воды входят ионы фтора, ионы серебра, ионы кремния. Встречается иногда в некоторых уран. Здесь очень много железа, магния, марганца. То есть практически вся таблица Менделеева. Конечно, это в различных источниках. Поправляйте свое здоровье и будете жить до 100 лет.

Ионы фтора, серебра и кремния – какие заболевания поможет вылечить вода из Юцковского родника-4

Анастасия Макеева, корреспондент:
Возможно, вам известны какие-то реальные истории из жизни, когда вода помогла?

Валерий Ящук:
Таких историй много. В основном лечится желудочно-кишечный тракт. Люди сюда приезжают для того, чтобы закатывать какие-то продукты.

Подробности в видео.

# Здоровье # Анастасия Макеева # История # Вода

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