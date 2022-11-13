«Нет денег на машину – забота о природе». Что такое борьба с глобальным потеплением на самом деле?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Неоднократно приходилось общаться с молодежью в разных уголках мира и приходилось задавать вопрос «верующий ли вы человек?» Слышала ответ «да». Во что вы верите, в кого? Знаете, что мне отвечали? В себя. И вот эта смесь эгоистичности, инфантильности, подкрепленная манипуляциями, пропагандой даже в вопросе права на аборт. Это такие вещи, которые настолько возбуждают и захватывают будущее, и, к сожалению, противостоять этому крайне сложно. Один очень мудрый немецкий политик мне однажды сказал о том, что привычная концепция «человека разумного» изменилась в определенных элитарных кругах на концепцию «человек – Бог». Мне кажется, это именно та концепция, которая отчасти находит отклик именно в рядах демократов, как бы прискорбно это для меня ни звучало. Подобные вещи, мало того, что это грешно, так это право на убийство в какой-то мере.

Юрий Дудкин, политолог (Украина):

Скажу прямо, что среди Демократической партии Америки чаще всего превалирует такое мнение, что не только человек – Бог, но и государство – Бог. Соединенные Штаты, которые должны владеть всем миром и должны диктовать свои условия, коллеги в студии, несмотря на небольшие разногласия, это очень четко и правильно подчеркнули. Внешняя американская политика, независимо, демократы у власти или республиканцы, прописывается на десятки лет вперед. И все последующие выборы все последующие кандидаты от этих двух партий, как ни странно, там уже десятилетиями в выборах участвуют только две партии, несмотря на то, что их больше 100 зарегистрировано. Кто бы ни был у власти, он исполняет эту прописанную внешнюю политику. Но, несмотря на это, на тот колоссальный разрыв в российско-американских отношениях, на ту политику санкций, которую выбрало нынешнее американское руководство, демократическое, со стороны республиканцев зреют определенные плоды здравого смысла. Они все-таки выступают, определенные круги в Республиканской партии, за налаживание диалога между Россией и Соединенными Штатами. В том числе об этом говорил в своих предвыборных митингах и сам Дональд Трамп. Он говорил, что «я с Путиным обязательно полажу». Надежда Сасс, СТВ:

Кстати, вот видите, возможно, что, если бы напротив Путина во время Женевского саммита сидел Дональд Трамп, результат для многих государств был бы иным.