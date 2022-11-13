«Нет денег на машину – забота о природе». Что такое борьба с глобальным потеплением на самом деле?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Неоднократно приходилось общаться с молодежью в разных уголках мира и приходилось задавать вопрос «верующий ли вы человек?» Слышала ответ «да». Во что вы верите, в кого? Знаете, что мне отвечали? В себя. И вот эта смесь эгоистичности, инфантильности, подкрепленная манипуляциями, пропагандой даже в вопросе права на аборт. Это такие вещи, которые настолько возбуждают и захватывают будущее, и, к сожалению, противостоять этому крайне сложно. Один очень мудрый немецкий политик мне однажды сказал о том, что привычная концепция «человека разумного» изменилась в определенных элитарных кругах на концепцию «человек – Бог». Мне кажется, это именно та концепция, которая отчасти находит отклик именно в рядах демократов, как бы прискорбно это для меня ни звучало. Подобные вещи, мало того, что это грешно, так это право на убийство в какой-то мере.
Юрий Дудкин, политолог (Украина):
Скажу прямо, что среди Демократической партии Америки чаще всего превалирует такое мнение, что не только человек – Бог, но и государство – Бог. Соединенные Штаты, которые должны владеть всем миром и должны диктовать свои условия, коллеги в студии, несмотря на небольшие разногласия, это очень четко и правильно подчеркнули. Внешняя американская политика, независимо, демократы у власти или республиканцы, прописывается на десятки лет вперед. И все последующие выборы все последующие кандидаты от этих двух партий, как ни странно, там уже десятилетиями в выборах участвуют только две партии, несмотря на то, что их больше 100 зарегистрировано. Кто бы ни был у власти, он исполняет эту прописанную внешнюю политику. Но, несмотря на это, на тот колоссальный разрыв в российско-американских отношениях, на ту политику санкций, которую выбрало нынешнее американское руководство, демократическое, со стороны республиканцев зреют определенные плоды здравого смысла. Они все-таки выступают, определенные круги в Республиканской партии, за налаживание диалога между Россией и Соединенными Штатами. В том числе об этом говорил в своих предвыборных митингах и сам Дональд Трамп. Он говорил, что «я с Путиным обязательно полажу».
Надежда Сасс, СТВ:
Кстати, вот видите, возможно, что, если бы напротив Путина во время Женевского саммита сидел Дональд Трамп, результат для многих государств был бы иным.
Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам:
Я просто хотел бы заметить, что концепция «Люди – Боги» является средством маскировки того, что люди перестают быть не то что богами, а даже равноправными. Практически весь новый идеологический курс демократов, условных американских «левых», это попытка адаптировать людей под идеологическими лозунгами к снижению уровня жизни. Разговор о праве на аборт – это искусное сокращение размеров семей. Потому что сейчас многодетную семью очень многие себе позволить не могут. Сейчас давний сериал «Симпсоны» о многодетной семье смотрится намного иначе. Когда-то семья воспринималась как пресловутый низкий средний класс, сейчас по меркам зрителей это очень богатая семья. И очень успешная. То же самое касается борьбы с глобальным потеплением. Это лозунги, призывающие людей отказаться от использования автомобиля, то есть реально у людей нет денег на бензин, но им объясняют, что у вас есть право не иметь детей – право на аборт, нет денег на машину – забота о природе. А так у вас все хорошо.
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