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«Нет денег на машину – забота о природе». Что такое борьба с глобальным потеплением на самом деле?

13 ноября 2022 19:02
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.  

«Нет денег на машину – забота о природе». Что такое борьба с глобальным потеплением на самом деле?-1

Надежда Сасс, СТВ:  
Неоднократно приходилось общаться с молодежью в разных уголках мира и приходилось задавать вопрос «верующий ли вы человек?» Слышала ответ «да». Во что вы верите, в кого? Знаете, что мне отвечали? В себя. И вот эта смесь эгоистичности, инфантильности, подкрепленная манипуляциями, пропагандой даже в вопросе права на аборт. Это такие вещи, которые настолько возбуждают и захватывают будущее, и, к сожалению, противостоять этому крайне сложно. Один очень мудрый немецкий политик мне однажды сказал о том, что привычная концепция «человека разумного» изменилась в определенных элитарных кругах на концепцию «человек – Бог». Мне кажется, это именно та концепция, которая отчасти находит отклик именно в рядах демократов, как бы прискорбно это для меня ни звучало. Подобные вещи, мало того, что это грешно, так это право на убийство в какой-то мере.

«Нет денег на машину – забота о природе». Что такое борьба с глобальным потеплением на самом деле?-4

Юрий Дудкин, политолог (Украина):  
Скажу прямо, что среди Демократической партии Америки чаще всего превалирует такое мнение, что не только человек – Бог, но и государство – Бог. Соединенные Штаты, которые должны владеть всем миром и должны диктовать свои условия, коллеги в студии, несмотря на небольшие разногласия, это очень четко и правильно подчеркнули. Внешняя американская политика, независимо, демократы у власти или республиканцы, прописывается на десятки лет вперед. И все последующие выборы все последующие кандидаты от этих двух партий, как ни странно, там уже десятилетиями в выборах участвуют только две партии, несмотря на то, что их больше 100 зарегистрировано. Кто бы ни был у власти, он исполняет эту прописанную внешнюю политику. Но, несмотря на это, на тот колоссальный разрыв в российско-американских отношениях, на ту политику санкций, которую выбрало нынешнее американское руководство, демократическое, со стороны республиканцев зреют определенные плоды здравого смысла. Они все-таки выступают, определенные круги в Республиканской партии, за налаживание диалога между Россией и Соединенными Штатами. В том числе об этом говорил в своих предвыборных митингах и сам Дональд Трамп. Он говорил, что «я с Путиным обязательно полажу».

Надежда Сасс, СТВ:  
Кстати, вот видите, возможно, что, если бы напротив Путина во время Женевского саммита сидел Дональд Трамп, результат для многих государств был бы иным.

«Нет денег на машину – забота о природе». Что такое борьба с глобальным потеплением на самом деле?-7

Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам:  
Я просто хотел бы заметить, что концепция «Люди – Боги» является средством маскировки того, что люди перестают быть не то что богами, а даже равноправными. Практически весь новый идеологический курс демократов, условных американских «левых», это попытка адаптировать людей под идеологическими лозунгами к снижению уровня жизни. Разговор о праве на аборт – это искусное сокращение размеров семей. Потому что сейчас многодетную семью очень многие себе позволить не могут. Сейчас давний сериал «Симпсоны» о многодетной семье смотрится намного иначе. Когда-то семья воспринималась как пресловутый низкий средний класс, сейчас по меркам зрителей это очень богатая семья. И очень успешная. То же самое касается борьбы с глобальным потеплением. Это лозунги, призывающие людей отказаться от использования автомобиля, то есть реально у людей нет денег на бензин, но им объясняют, что у вас есть право не иметь детей – право на аборт, нет денег на машину – забота о природе. А так у вас все хорошо.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Юрий Дудкин # Никита Мендкович # Дональд Трамп # Владимир Путин # Фотофакт

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