«Не будет и достаточного продовольствия». Путин об угрозах эмбарго на поставки удобрений

Беларусь и Россия сближают экономики. Ряд принципиальных договоренностей 12 апреля достигнут между главами двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из важнейших решений – поддержка наших НПЗ и участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный, который сегодня посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Что до угроз с эмбарго на поставки российских нефтепродуктов и белорусских калийных удобрений, Владимир Путин и вовсе призывает партнеров одуматься, на пальцах объясняя, почему нам не будет хуже, чем им.
Владимир Путин, президент России:
Многие страны, которые мы не относим к разряду недружественных, заинтересованы в получении российских и белорусских удобрений. Без этого не может быть продуктивного сельского хозяйства. А если не может быть продуктивного хозяйства, тогда не будет и достаточного продовольствия в мире, на мировых рынках.
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