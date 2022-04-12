«Не будет и достаточного продовольствия». Путин об угрозах эмбарго на поставки удобрений

Беларусь и Россия сближают экономики. Ряд принципиальных договоренностей 12 апреля достигнут между главами двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из важнейших решений – поддержка наших НПЗ и участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный, который сегодня посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Что до угроз с эмбарго на поставки российских нефтепродуктов и белорусских калийных удобрений, Владимир Путин и вовсе призывает партнеров одуматься, на пальцах объясняя, почему нам не будет хуже, чем им.