Прямой эфир

«Не будет и достаточного продовольствия». Путин об угрозах эмбарго на поставки удобрений

12 апреля 2022 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Россия сближают экономики. Ряд принципиальных договоренностей 12 апреля достигнут между главами двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из важнейших решений – поддержка наших НПЗ и участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный, который сегодня посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Что до угроз с эмбарго на поставки российских нефтепродуктов и белорусских калийных удобрений, Владимир Путин и вовсе призывает партнеров одуматься, на пальцах объясняя, почему нам не будет хуже, чем им.

«Не будет и достаточного продовольствия». Путин об угрозах эмбарго на поставки удобрений-1

Владимир Путин, президент России:
Многие страны, которые мы не относим к разряду недружественных, заинтересованы в получении российских и белорусских удобрений. Без этого не может быть продуктивного сельского хозяйства. А если не может быть продуктивного хозяйства, тогда не будет и достаточного продовольствия в мире, на мировых рынках.  

Читайте также:  

«Президент абсолютно посвящён». Что удивило Лукашенко на встрече с Путиным?  

«В этом был большой смысл». Лукашенко и Путин высказались о словосочетании младшие братья  

Александр Лукашенко в ответ на западные санкции: «Как в народе говорят, досвидос»  

# Международная политика # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Никто не понимал, что произошло». При стрельбе в метро Нью-Йорка 5 человек убиты, 16 ранены
12 апреля 2022 18:09

«Никто не понимал, что произошло». При стрельбе в метро Нью-Йорка 5 человек убиты, 16 ранены

Эстонские грузоперевозчики опасаются запрета передвижения по территории России
12 апреля 2022 14:20

Эстонские грузоперевозчики опасаются запрета передвижения по территории России

Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие
12 апреля 2022 14:15

Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие