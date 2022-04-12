Эстонские грузоперевозчики опасаются запрета передвижения по территории России

Не только реальные, но и потенциальные санкции становятся причиной для беспокойства в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, эстонские грузоперевозчики опасаются ответных ограничений со стороны России. За прошедшие выходные 17 грузовиков Рига не пропустила на границе. Литовская погранслужба запретила въезд полутора сотням водителей, Литва – отказала более, чем двумстам. Зеркальность мер никто не отменял. В случае ответа Москвы многие европейские грузоперевозчики могут остаться без работы.