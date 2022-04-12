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Эстонские грузоперевозчики опасаются запрета передвижения по территории России

12 апреля 2022 14:20
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Не только реальные, но и потенциальные санкции становятся причиной для беспокойства в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эстонские грузоперевозчики опасаются запрета передвижения по территории России-1

В частности, эстонские грузоперевозчики опасаются ответных ограничений со стороны России. За прошедшие выходные 17 грузовиков Рига не пропустила на границе. Литовская погранслужба запретила въезд полутора сотням водителей, Литва – отказала более, чем двумстам. Зеркальность мер никто не отменял. В случае ответа Москвы многие европейские грузоперевозчики могут остаться без работы.  

Эстонские грузоперевозчики опасаются запрета передвижения по территории России-4

Нелегко торговым предприятиям и в Польше. В стране подскочили цены на продукты питания и бытовую химию. В числе дорожающих молочные товары, овощи, фрукты, напитки, хлеб и пищевые добавки – всего 12 позиций, рост цен по которым подтвердил анализ, проведенный рядом компаний.  

# Санкции # Фотофакт

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