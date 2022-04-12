Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие

Южная Корея отказалась отправлять летальное оружие Украине. О своей позиции страна заявила НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство республики и ранее придерживалось нейтралитета в украинском кризисе. Прозвучавшее 12 апреля заявление – ответ Зеленскому на просьбу о поставке вооружения. Речь шла о бронемашинах и противотанковом оружии, которое президент Украины назвал незаменимым. Сеул не стал выполнять просьбу.