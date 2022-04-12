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Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие

12 апреля 2022 14:15
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Южная Корея отказалась отправлять летальное оружие Украине. О своей позиции страна заявила НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие-1

Правительство республики и ранее придерживалось нейтралитета в украинском кризисе. Прозвучавшее 12 апреля заявление – ответ Зеленскому на просьбу о поставке вооружения. Речь шла о бронемашинах и противотанковом оружии, которое президент Украины назвал незаменимым. Сеул не стал выполнять просьбу.  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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