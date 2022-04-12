«Президент абсолютно посвящён». Что удивило Лукашенко на встрече с Путиным?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пониманию и анализу подвергнуты все направления нашей деятельности, которые раньше, так скажем, не то что не решались, а долго обсуждались. Нет той проблемы, которую бы поднял один президент или второй, или правительство наших стран, и им бы, этим проблемам, не было бы внимания. Действительно нет. И по газу мы сегодня говорили, вплоть до ценообразования, и по нефти, вплоть до ценообразования. Более того, президент мне сказал: мы поддержим ваши нефтеперерабатывающие заводы точно так, как оказывают поддержку в Российской Федерации. Правительства над этим работают. И общий рынок, и группы товаров, которые мы сегодня поставляем в Россию, Россия продает на общем пространстве, в том числе в Беларуси. И конкретные виды товаров. Машиностроительной сферы и так далее. Вплоть до сельского хозяйства. Как, где сеять – кстати, это меня даже несколько удивило – президент абсолютно посвящен. Мы обсудили все вопросы до военных. И вроде бы не было такого вопроса, который бы я поднял, я больше поднимал вопросов, и я бы не получил поддержку, даже не положительную реакцию, а поддержку. Поэтому я не могу тут сказать, что у нас есть какие-то проблемы. Проблемы будут всегда, но они решаемы. И мы их решаем.

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