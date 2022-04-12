«Никто не понимал, что произошло». При стрельбе в метро Нью-Йорка 5 человек убиты, 16 ранены

Новости США. Пять человек убиты, 16 ранены при стрельбе в метро Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Пять человек убиты, 16 ранены при стрельбе в метро Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказывают очевидцы, огонь открыл неизвестный мужчина. В момент атаки на нем был противогаз. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.
Я был в поезде, но не знал, что произошло, так как ехал в другом вагоне. Персонал сказал всем оставаться в поезде, и тогда я испугался. На следующей остановке всем сказали выйти из вагонов, все эвакуировались, но, по-моему, никто не понимал, что произошло.
В полиции Нью-Йорка не подтвердили информацию об обнаружении на месте происшествия несработавших взрывных устройств. На месте ЧП работали и сотрудники ФБР. Мотивы преступника пока неизвестны.