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«Никто не понимал, что произошло». При стрельбе в метро Нью-Йорка 5 человек убиты, 16 ранены

12 апреля 2022 18:09
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Новости США. Пять человек убиты, 16 ранены при стрельбе в метро Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Никто не понимал, что произошло». При стрельбе в метро Нью-Йорка 5 человек убиты, 16 ранены-1

Как рассказывают очевидцы, огонь открыл неизвестный мужчина. В момент атаки на нем был противогаз. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.

«Никто не понимал, что произошло». При стрельбе в метро Нью-Йорка 5 человек убиты, 16 ранены-4

Я был в поезде, но не знал, что произошло, так как ехал в другом вагоне. Персонал сказал всем оставаться в поезде, и тогда я испугался. На следующей остановке всем сказали выйти из вагонов, все эвакуировались, но, по-моему, никто не понимал, что произошло.

«Никто не понимал, что произошло». При стрельбе в метро Нью-Йорка 5 человек убиты, 16 ранены-7

В полиции Нью-Йорка не подтвердили информацию об обнаружении на месте происшествия несработавших взрывных устройств. На месте ЧП работали и сотрудники ФБР. Мотивы преступника пока неизвестны.

# Стрельба в США # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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