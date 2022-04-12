«Никто не понимал, что произошло». При стрельбе в метро Нью-Йорка 5 человек убиты, 16 ранены

Как рассказывают очевидцы, огонь открыл неизвестный мужчина. В момент атаки на нем был противогаз. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.

Я был в поезде, но не знал, что произошло, так как ехал в другом вагоне. Персонал сказал всем оставаться в поезде, и тогда я испугался. На следующей остановке всем сказали выйти из вагонов, все эвакуировались, но, по-моему, никто не понимал, что произошло.