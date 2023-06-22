Прямой эфир

Кулеба обсудил с генсеком НАТО перспективы вступления Украины в Альянс

22 июня 2023 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о перспективах присоединения страны к Альянсу, пишет РИА Новости.

О состоявшемся разговоре со Столтенбергом Кулеба сообщил на своей странице в мессенджере. По словам главы МИД Украины, Киев сотрудничает с генсеком НАТО, а также с государствами, которые входят в Альянс, в вопросах предстоящего июльского саммита в Вильнюсе. «Мы сконцентрировались полностью на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства Украины», – заявил Кулеба.

Кулеба также сообщил, что Украина способна сделать Североатлантический альянс сильнее. Ранее он выступал с заявлением, что Киев не удовлетворит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения государства в Альянс.

# Международная политика # Дмитрий Кулеба # Йенс Столтенберг

Другие новости рубрики

Все новости
Daily Reckoning: победа России неотвратима из-за наращивания выпуска боеприпасов и техники
22 июня 2023 15:17

Daily Reckoning: победа России неотвратима из-за наращивания выпуска боеприпасов и техники

Против соперника Эрдогана на выборах президента Турции Кылычдароглу завели 28 уголовных дел
22 июня 2023 15:06

Против соперника Эрдогана на выборах президента Турции Кылычдароглу завели 28 уголовных дел

Илон Маск и Марк Цукерберг будут драться на ринге в Лас-Вегасе
22 июня 2023 14:26

Илон Маск и Марк Цукерберг будут драться на ринге в Лас-Вегасе