Кулеба обсудил с генсеком НАТО перспективы вступления Украины в Альянс

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о перспективах присоединения страны к Альянсу, пишет РИА Новости.

О состоявшемся разговоре со Столтенбергом Кулеба сообщил на своей странице в мессенджере. По словам главы МИД Украины, Киев сотрудничает с генсеком НАТО, а также с государствами, которые входят в Альянс, в вопросах предстоящего июльского саммита в Вильнюсе. «Мы сконцентрировались полностью на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства Украины», – заявил Кулеба.

Кулеба также сообщил, что Украина способна сделать Североатлантический альянс сильнее. Ранее он выступал с заявлением, что Киев не удовлетворит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения государства в Альянс.