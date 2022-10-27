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Немцам приходится экономить воду и реже включать свет

27 октября 2022 19:17
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Новости Германии. Напряженной экономическая ситуация остается и в Германии. Люди не выключают режим жесткой экономии. Так, по данным опроса, более 60 % немцев сократили свои расходы в сфере потребления за последний год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцам приходится экономить воду и реже включать свет-1

Жители стали покупать продукты подешевле, экономить воду и реже включать дома свет. Тем не менее какого-то значительного прогресса в экономической сфере страна не достигла. Цены продолжают расти, а люди продолжают ждать помощи. Правда, пока справляться приходится своими силами.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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