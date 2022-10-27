Сторонники «жёлтых жилетов» вышли на протесты в Париже

Новости Франции. Французы свое отношение к правительству высказали прямо на улицах столицы. В Париже прошла межотраслевая манифестация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным требованием ее участников стало повышение зарплат. С подобным призывом к властям обратились энергетики, представители торговли и промышленности, а также сторонники движения «желтые жилеты». Помимо низкой оплаты труда, недовольство людей вызывает и пенсионная реформа, которую предлагает Макрон. По мнению активистов, в ней не учтены особенности профессий. Очередное публичное обращение к властям запланировано на 10 ноября. Сегодняшняя акция пока проходит мирно, вдоль маршрута активистов дежурят полицейские.