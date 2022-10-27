В Молдове депутатам устроили коридор позора

Их требования стабильны. Ключевое – отставка действующего лидера страны Майи Санду и смена правительства. По мнению людей, нынешние его члены не в состоянии вернуть страну в нормальное положение, где люди не обязаны экономить на всем и при этом жить в кредит. 27 октября жители устроили депутатам коридор позора. С криками и плакатами люди встретили политиков, прибывших на заседание в парламент.