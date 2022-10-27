Прямой эфир

В Молдове депутатам устроили коридор позора

27 октября 2022 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. В открытую возмущение представителям власти высказали жители Молдовы. В стране сохраняется напряженная обстановка в связи с протестами горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове депутатам устроили коридор позора-1

Их требования стабильны. Ключевое – отставка действующего лидера страны Майи Санду и смена правительства. По мнению людей, нынешние его члены не в состоянии вернуть страну в нормальное положение, где люди не обязаны экономить на всем и при этом жить в кредит. 27 октября жители устроили депутатам коридор позора. С криками и плакатами люди встретили политиков, прибывших на заседание в парламент.

# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Немцам приходится экономить воду и реже включать свет
27 октября 2022 19:17

Немцам приходится экономить воду и реже включать свет

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта
27 октября 2022 19:00

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта

Польша построит аэродромы для американских самолётов
27 октября 2022 18:47

Польша построит аэродромы для американских самолётов