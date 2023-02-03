Египетским приютам стало сложнее заботиться о питомцах на фоне высоких цен и инфляции

Приютам для животных в Египте все труднее становится продолжать заботиться о своих питомцах, так как пожертвований люди делают меньше, а цены растут на фоне безудержной инфляции. В месте содержания 320 собак и 50 кошек в провинции Гиза думают вскоре прекратить прием новых животных и заботиться только о тех, кто уже есть.

Мохамед Махмуд, хозяин приюта:

Если цены продолжат расти в ближайшие дни, мы перестанем получать новые деньги, конечно, все останется таким, как оно есть. Я имею в виду, что мы никогда не сможем выбросить наших собак на улицу, мы останемся ответственными за тех, кого приютили. Но есть много приютов, которые закрылись. В лондонском зоопарке родился ленивец. Посмотрите на милого малыша – подробнее здесь.