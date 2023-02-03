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Египетским приютам стало сложнее заботиться о питомцах на фоне высоких цен и инфляции

03 февраля 2023 12:04
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Приютам для животных в Египте все труднее становится  продолжать заботиться о своих питомцах, так как пожертвований люди делают меньше, а цены растут на фоне безудержной инфляции. В месте содержания 320 собак и 50 кошек в провинции Гиза  думают вскоре прекратить прием новых животных и заботиться только о тех, кто  уже есть.

Египетским приютам стало сложнее заботиться о питомцах на фоне высоких цен и инфляции-1

Мохамед Махмуд, хозяин приюта:
Если цены продолжат расти в ближайшие дни, мы перестанем получать новые деньги, конечно, все останется таким, как оно есть. Я имею в виду, что мы никогда не сможем выбросить наших собак на улицу, мы останемся ответственными за  тех, кого приютили. Но есть много приютов, которые закрылись.

В лондонском зоопарке родился ленивец. Посмотрите на милого малыша – подробнее здесь.

Египетским приютам стало сложнее заботиться о питомцах на фоне высоких цен и инфляции-4

Этот приют открыли 4 года назад. Собаки и кошки тут получают не только корм, но и лекарства, и лечение. Это тоже удовольствие не из дешевых.

*На правах рекламы. 

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# Реклама # Мохамед Махмуд # Фотофакт

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