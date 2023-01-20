Франция увеличит свой военный бюджет до 400 млрд евро

Новости Франции. Военный бюджет Франции в течение шести лет будет увеличен до 400 миллиардов евро. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, выступая перед военными на авиабазе Мон-де-Марсан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уточнил, что это на треть больше, чем было ранее запланировано. Согласно французской программе оборонных расходов, рассчитанной до 2025 года, на эти цели выделено 295 миллиардов. Кроме того, французский лидер сообщил, что в ближайшие семь лет Франция увеличит на 60 % расходы на ведение разведки. Также вдвое будет увеличена численность оперативного резерва.