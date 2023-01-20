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Франция увеличит свой военный бюджет до 400 млрд евро

20 января 2023 17:05
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Новости Франции. Военный бюджет Франции в течение шести лет будет увеличен до 400 миллиардов евро. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, выступая перед военными на авиабазе Мон-де-Марсан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Франция увеличит свой военный бюджет до 400 млрд евро-1

Он уточнил, что это на треть больше, чем было ранее запланировано. Согласно французской программе оборонных расходов, рассчитанной до 2025 года, на эти цели выделено 295 миллиардов. Кроме того, французский лидер сообщил, что в ближайшие семь лет Франция увеличит на 60 % расходы на ведение разведки. Также вдвое будет увеличена численность оперативного резерва.

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# Вооруженные силы # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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