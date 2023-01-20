СМИ: Эстония больше не может справляться с постоянным ростом цен и дефицитом

Новости Эстонии. Экономика Эстонии больше не может справиться с постоянным ростом цен и дефицитом товаров на полках магазинов. Об этом пишет крупное эстонское издание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сократились и морские перевозки, которые являлись одним из основных поставщиков средств в бюджет. За год грузооборот в портах снизился более чем на 15 %, а это миллионы евро, которые недополучит страна. Из-за подорожания энергоносителей растет стоимость продукции производителей. В обрабатывающей промышленности рост цен составил 16,5 %, а в производстве продуктов питания превысил 26 %.