Прямой эфир

СМИ: Эстония больше не может справляться с постоянным ростом цен и дефицитом

20 января 2023 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. Экономика Эстонии больше не может справиться с постоянным ростом цен и дефицитом товаров на полках магазинов. Об этом пишет крупное эстонское издание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

СМИ: Эстония больше не может справляться с постоянным ростом цен и дефицитом-1

Сократились и морские перевозки, которые являлись одним из основных поставщиков средств в бюджет. За год грузооборот в портах снизился более чем на 15 %, а это миллионы евро, которые недополучит страна. Из-за подорожания энергоносителей растет стоимость продукции производителей. В обрабатывающей промышленности рост цен составил 16,5 %, а в производстве продуктов питания превысил 26 %.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Эстонии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Полиция Бразилии проводит спецоперацию по выявлению причастных к беспорядкам
20 января 2023 17:03

Полиция Бразилии проводит спецоперацию по выявлению причастных к беспорядкам

Хотите узнать больше о жизни панд? Рассказываем про канал, который 24/7 показывает жизнь мишек
20 января 2023 15:01

Хотите узнать больше о жизни панд? Рассказываем про канал, который 24/7 показывает жизнь мишек

Более 40 черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии
20 января 2023 15:00

Более 40 черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии