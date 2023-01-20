«Недоумки обыкновенные». Российская журналистка нашла определение для всех, кто стыдится своего флага

Григорий Азаренок, СТВ: Я все не перестаю удивляться этому культурному феномену «платить и каяться». Даже когда ты постоял рядом с флагом с мордой неискренней, тебя за это берут и мордой в [...], как сказано в Тарасе Бульбе, и ты за это извиняешься, что с флагом даже постоял. Что это за мразь, Полина, как ты считаешь?

Полина Реутова, журналист:

Я считаю, что это недоумки обыкновенные. Это не оскорбление, это научный медицинский термин. Я научно определяю этот феномен. Потому что даже если ты искренне считаешь так, как ты считаешь, умные люди ведут себя гораздо более достойно. Они хотя бы как-то аргументируют свою позицию, пусть даже пропагандистскими штампами, пусть даже либерданскими пропагандистскими штампами. То есть они приводят какую-то аргументацию. И как правило, хочу обратить ваше внимание, я коллегам с телеканала «Таврия» херсонского нашего, теперь российского, тоже объясняла, что теперь в такие пертурбации публичные, как правило, выходят люди, которые в своей профессии остановились в реализации, то есть никаких творческих высказываний значимых у них нет. Они либо ушли в тираж, либо серьезно пострадали за последнее время в силу того, что они не имеют больше возможности заработанное в России и спрятанное за кордоном как-то использовать, и их мучает какое-то внутренне чувство несправедливости. Плюс так называемая творческая интеллигенция, во-первых, инертна; во-вторых, это очень специфическое общество со специфическими взглядами на жизнь, которые полагают, что могут своим влиянием для самореализации, будучи невозможными для таковой по своей прямой профессии, как-то влиять на широкие массы людей.

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