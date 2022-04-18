Птицеводы Ирландии опасаются дефицита мяса и яиц

Новости Ирландии. Ассоциация фермеров Ирландии предупреждает о кризисе в птицеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за возросших цен на энергоносители производители больше не могут получать кредиты и оплачивать счета за электричество.

В такой ситуации фермеры в шаге от прекращения поставок на рынок суточных цыплят и кур-несушек, если их расходы не будут возмещены. Из-за этого прилавки магазинов и торговых сетей могут попросту опустеть. Единственным выходом станет повышение оптовых и розничных цен на яйца и мясо птицы. Иначе птицеводческий сектор страны столкнется с серьезным кризисом.