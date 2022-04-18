Оставшимся военным ВСУ в Мариуполе предлагают сдаться. Как развивается ситуация в Украине?

Продолжается спецоперация по освобождению Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центром ожесточенных боев остается Мариуполь.
Продолжается спецоперация по освобождению Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центром ожесточенных боев остается Мариуполь.
Город практически полностью взят под контроль российской армии, подразделений ЛНР и ДНР. Остатки сил ВСУ блокированы внутри металлургического комбината «Азовсталь». Во избежание жертв им предлагают сдаться. Они дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения, но безуспешно. По заявлению Минобороны России, были нанесены удары по пяти командным пунктам ВСУ, трем складам боеприпасов и хранилищу топлива.
Несмотря на сложную обстановку, мирным жителям по-прежнему оказывается посильная помощь. В Донбасс и другие области Украины доставили еще более 700 тонн гуманитарного груза – это вода, детское питание, лекарства, стройматериалы. Также МЧС передало 10 пожарных автоцистерн, мобильные станции очистки воды, электростанции.