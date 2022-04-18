Оставшимся военным ВСУ в Мариуполе предлагают сдаться. Как развивается ситуация в Украине?

Город практически полностью взят под контроль российской армии, подразделений ЛНР и ДНР. Остатки сил ВСУ блокированы внутри металлургического комбината «Азовсталь». Во избежание жертв им предлагают сдаться. Они дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения, но безуспешно. По заявлению Минобороны России, были нанесены удары по пяти командным пунктам ВСУ, трем складам боеприпасов и хранилищу топлива.