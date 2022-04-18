Атомный реактор под Минском. Насколько опасна атомная энергия для жителей города?

Кирилл Казаков, СТВ: Под Минском есть маленький атомный реактор. Мало кто об этом говорит, что в Соснах небольшой есть. Мы тут живем, вроде у нас тут далеко от ЧАЭС, у нас недалеко БелАЭС. Но атомный реактор здесь. Насколько это опасно? Насколько нам бояться всего этого? Ведь все это время, пока даже мы ходили по Минску и рассказывали о том, что надо все закрыть, всех оттуда выселить, у нас здесь работал атомный реактор.

Андрей Кузьмин, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси:

Атомная энергетика – это на самом деле один из наиболее безопасных способов получения энергии по той причине, что если мы работаем в нормальных условиях, то есть не в аварийной ситуации, то минимальные выбросы, минимальное воздействие на окружающую среду. Безусловно, есть вопросы, связанные с обращением с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом, которое неизбежно образуется. Но эти вопросы решаемые, хотя по отработавшему топливу окончательного решения сейчас в мире не выработано, но подходы понятны, как действовать дальше. Весь мир этими путями и движется.

С точки зрения безопасности тоже правильно было отражено, что после Чернобыльской аварии были существенно пересмотрены подходы к обеспечению безопасности атомных станций. Они были ужесточены, и большая стоимость генераций на атомных станциях, большое значение удельных капитальных затрат на генерацию обусловлены именно выполнением требований по обеспечению безопасности в первую очередь. Конкурентоспособность атомной энергетики, по сравнению с другими видами и способами генерации энергии, обусловлена малыми эксплуатационными затратами. То есть вы вложились изначально в строительство атомной станции. Да, это дорого, потому что требуются достаточно дорогие системы безопасности, которые должны быть обязательно реализованы. Но потом эксплуатационные затраты в разы меньше, чем для тех же газовых станций.