Прямой эфир

Военные игры НАТО. В Латвии начались масштабные учения союзнических сил

18 апреля 2022 15:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Латвии начались масштабные учения с участием подразделений НАТО. Они будут проходить на всей территории страны. В них будут задействованы более 3 000 человек, представляющие почти все роды войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они должны отработать взаимодействие национальных и союзнических сил в решении оборонных задач.

Военные игры НАТО. В Латвии начались масштабные учения союзнических сил-1

Для участия в первом этапе в Латвии уже высадился обширный десант из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. Но это далеко не все.

Военные игры НАТО. В Латвии начались масштабные учения союзнических сил-4

Кроме латвийских военных, стрелять из всех видов вооружений будут части, уже находящиеся в стране в рамках расширенной боевой группы НАТО, а это ни много ни мало 10 стран: Албания, Чехия, Италия, Исландия, Черногория, Канада, Польша, Словакия, Словения и Испания. Они представлены сухопутными, бронетанковыми, десантными, артиллерийскими подразделениями, а также авиацией. Вся эта вооруженная многонациональная армада планирует вести военные игры в Латвии более месяца и закончить их только в конце мая.

# Военные учения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Птицеводы Ирландии опасаются дефицита мяса и яиц
18 апреля 2022 15:23

Птицеводы Ирландии опасаются дефицита мяса и яиц

Оставшимся военным ВСУ в Мариуполе предлагают сдаться. Как развивается ситуация в Украине?
18 апреля 2022 15:07

Оставшимся военным ВСУ в Мариуполе предлагают сдаться. Как развивается ситуация в Украине?

Лидер датской партии «Жёсткий курс» пообещал сжечь Коран на митинге в Швеции. Местные мусульмане вышли на акции протеста
18 апреля 2022 12:51

Лидер датской партии «Жёсткий курс» пообещал сжечь Коран на митинге в Швеции. Местные мусульмане вышли на акции протеста