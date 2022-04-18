Военные игры НАТО. В Латвии начались масштабные учения союзнических сил

В Латвии начались масштабные учения с участием подразделений НАТО. Они будут проходить на всей территории страны. В них будут задействованы более 3 000 человек, представляющие почти все роды войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они должны отработать взаимодействие национальных и союзнических сил в решении оборонных задач.
Для участия в первом этапе в Латвии уже высадился обширный десант из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. Но это далеко не все.
Кроме латвийских военных, стрелять из всех видов вооружений будут части, уже находящиеся в стране в рамках расширенной боевой группы НАТО, а это ни много ни мало 10 стран: Албания, Чехия, Италия, Исландия, Черногория, Канада, Польша, Словакия, Словения и Испания. Они представлены сухопутными, бронетанковыми, десантными, артиллерийскими подразделениями, а также авиацией. Вся эта вооруженная многонациональная армада планирует вести военные игры в Латвии более месяца и закончить их только в конце мая.