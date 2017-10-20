Модель Наташа Принс обвинила известного иллюзиониста Дэвида Блейна в изнасиловании

Новости США. Известного американского иллюзиониста Дэвида Блейна обвинила в изнасиловании британская модель Наташа Принс. В эксклюзивном интервью газете Daily Beast девушка рассказала о насилии со стороны Блейна, которое было 13 лет назад. В момент предполагаемого изнасилования Принс был 21 год. По информации полиции, «об изнасиловании правоохранителям было сообщено 17 ноября 2016 года. По словам женщины, инцидент произошел в Челси в июне или июле 2004 года. Пока арестов не было, продолжается расследование».

Дэвид Блейн

Блейн через своего адвоката отрицает обвинения, но отмечает, что он будет в полной мере сотрудничать с расследованием, потому что «ему нечего скрывать». После предполагаемого нападения Наташа Принс утверждает, что у нее развилась серьезная социальная тревога и анорексия, появилось пристрастие к алкоголю, которое помогало ей справиться со стрессом.

Наташа Принс