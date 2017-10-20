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Отозвать злых духов или дышать смогом: как фестиваль «Дивали» в Индии может сказаться на здоровье местных жителей?

20 октября 2017 12:56
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Новости Индии. Уровень загрязнения воздуха в столице Индии превысил допустимую норму в 15 раз. Всему причиной – фестиваль Дивали, во время которого гремят фейерверки, стреляют петарды и хлопушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Отозвать злых духов или дышать смогом: как фестиваль «Дивали» в Индии может сказаться на здоровье местных жителей? -1

Индийцы верят, что таким способом можно отогнать злых духов. Теперь улицы устилает густой смог. В некоторых районах на расстоянии вытянутой руки ничего не видно.

Отозвать злых духов или дышать смогом: как фестиваль «Дивали» в Индии может сказаться на здоровье местных жителей? -3

Медики призывают население надолго не покидать свои дома, чтобы не дышать загрязнённым воздухом.

Отозвать злых духов или дышать смогом: как фестиваль «Дивали» в Индии может сказаться на здоровье местных жителей? -5

# Фотофакт # Экология

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