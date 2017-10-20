Отозвать злых духов или дышать смогом: как фестиваль «Дивали» в Индии может сказаться на здоровье местных жителей?

Новости Индии. Уровень загрязнения воздуха в столице Индии превысил допустимую норму в 15 раз. Всему причиной – фестиваль Дивали, во время которого гремят фейерверки, стреляют петарды и хлопушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Уровень загрязнения воздуха в столице Индии превысил допустимую норму в 15 раз. Всему причиной – фестиваль Дивали, во время которого гремят фейерверки, стреляют петарды и хлопушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Индийцы верят, что таким способом можно отогнать злых духов. Теперь улицы устилает густой смог. В некоторых районах на расстоянии вытянутой руки ничего не видно.
Медики призывают население надолго не покидать свои дома, чтобы не дышать загрязнённым воздухом.