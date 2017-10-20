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Туристический автобус столкнулся с грузовиком на западе Турции

20 октября 2017 12:49
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Новости Турции. Крупное ДТП произошло на западе Турции. В районе уезда Султандаг туристический автобус столкнулся с грузовиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Туристический автобус столкнулся с грузовиком на западе Турции-1

По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники полиции, устанавливающие причины трагедии. О национальной принадлежности травмированных ничего не сообщается.

Туристический автобус столкнулся с грузовиком на западе Турции-3

Туристический автобус столкнулся с грузовиком на западе Турции-5

# Фотофакт # Авария

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