Туристический автобус столкнулся с грузовиком на западе Турции

Новости Турции. Крупное ДТП произошло на западе Турции. В районе уезда Султандаг туристический автобус столкнулся с грузовиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники полиции, устанавливающие причины трагедии. О национальной принадлежности травмированных ничего не сообщается.