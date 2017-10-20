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В Чехии выбирают новый состав парламента

20 октября 2017 12:51
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Новости Чехии. Участки для голосования открылись сегодня в 14 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Чехии выбирают новый состав парламента-1

Своих кандидатов в депутаты выдвинуло рекордное число партий. На 200 мест претендуют свыше 7 с половиной тысяч человек. Безусловный фаворит гонки – центристское движение ANO, созданное 6 лет назад и возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем.

В Чехии выбирают новый состав парламента-3

Согласно опросам, движение поддерживают около 30% респондентов.

В Чехии выбирают новый состав парламента-5

В Чехии выбирают новый состав парламента-7

В Чехии выбирают новый состав парламента-9

# Выборы # Фотофакт

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