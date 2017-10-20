В Чехии выбирают новый состав парламента

Новости Чехии. Участки для голосования открылись сегодня в 14 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своих кандидатов в депутаты выдвинуло рекордное число партий. На 200 мест претендуют свыше 7 с половиной тысяч человек. Безусловный фаворит гонки – центристское движение ANO, созданное 6 лет назад и возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем.