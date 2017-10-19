«Меня попросили раздеться и встать в ряд с другими девушками»: Лоуренс рассказала про унизительные прослушивания в Голливуде

Новости США. В своей речи со сцены на вечеринке «Женщины Голливуда» от журнала Elle Дженнифер Лоуренс рассказала о тех унижениях, которые ей пришлось пережить в начале карьеры на прослушиваниях.

Пэлтроу, Джоли и десятки известных женщин. Почему Голливуд молчал о насилии со стороны влиятельного продюсера (подробности).

В ту пору, как весь шоу-бизнес охвачен новостями о Харви Вайнштейне, Лоуренс вспомнила о продюсерах, которые заставляли ее худеть ради ролей. «Одна девушка передо мной была уволена из-за того, что она недостаточно быстро сбросила вес. Тогда же женщина-продюсер попросила меня раздеться и встать в ряд с другими пятью девушками, которые были гораздо худее меня. Мы стояли рядом, и лишь узкие ленточки прикрывали наши интимные места. После этого оскорбительного и унизительного построения, женщина-продюсер сказала, что

мне нужно смотреть на свои обнаженные снимки, чтобы они мотивировали меня похудеть».

Лоуренс заявила, что в то время она чувствовала себя в ловушке, так как у нее было недостаточно власти: «Я не могла добиться увольнения продюсера, режиссера или главы студии. Я позволяла относиться к себе так, потому что думала, что я делаю это на благо своей карьеры».