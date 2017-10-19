«Меня попросили раздеться и встать в ряд с другими девушками»: Лоуренс рассказала про унизительные прослушивания в Голливуде

Новости США. В своей речи со сцены на вечеринке «Женщины Голливуда» от журнала Elle Дженнифер Лоуренс рассказала о тех унижениях, которые ей пришлось пережить в начале карьеры на прослушиваниях.
Новости США. В своей речи со сцены на вечеринке «Женщины Голливуда» от журнала Elle Дженнифер Лоуренс рассказала о тех унижениях, которые ей пришлось пережить в начале карьеры на прослушиваниях.
Фото: Elle
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В ту пору, как весь шоу-бизнес охвачен новостями о Харви Вайнштейне, Лоуренс вспомнила о продюсерах, которые заставляли ее худеть ради ролей. «Одна девушка передо мной была уволена из-за того, что она недостаточно быстро сбросила вес. Тогда же женщина-продюсер попросила меня раздеться и встать в ряд с другими пятью девушками, которые были гораздо худее меня. Мы стояли рядом, и лишь узкие ленточки прикрывали наши интимные места. После этого оскорбительного и унизительного построения, женщина-продюсер сказала, что
мне нужно смотреть на свои обнаженные снимки, чтобы они мотивировали меня похудеть».
Лоуренс заявила, что в то время она чувствовала себя в ловушке, так как у нее было недостаточно власти: «Я не могла добиться увольнения продюсера, режиссера или главы студии. Я позволяла относиться к себе так, потому что думала, что я делаю это на благо своей карьеры».
Фото: Elle
Актриса призналась, что не хотела быть стукачкой и боялась, что эти унизительные истории попадут на страницы журналов.
«Я просто хотела построить карьеру», − откровенничает Лоуренс.
Девушка поддержала инициативу президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди о защите женщин в творческих профессиях: «В мире грез все относятся друг к другу с одинаковой долей уважения. Но пока мы не достигнем своей цели, я буду внимательна. Я буду внимательна к любому мальчику, любой девочке, любому мужчине или любой женщине, которым кажется, что они не могут за себя постоять.
Я хочу, чтобы вы знали – мы с вами. Мы все рядом. Вместе, здесь и сейчас, мы положим конец такому поведению. Мы положим конец нормализации этих ужасных ситуаций. Мы изменим эту часть и добьемся перемен для всех тех людей, которые следуют своим мечтам».
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