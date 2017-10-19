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«Меня попросили раздеться и встать в ряд с другими девушками»: Лоуренс рассказала про унизительные прослушивания в Голливуде

19 октября 2017 09:50
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Новости США. В своей речи со сцены на вечеринке «Женщины Голливуда» от журнала Elle Дженнифер Лоуренс рассказала о тех унижениях, которые ей пришлось пережить в начале карьеры на прослушиваниях.

«Меня попросили раздеться и встать в ряд с другими девушками»: Лоуренс рассказала про унизительные прослушивания в Голливуде-1

Фото: Elle

Пэлтроу, Джоли и десятки известных женщин. Почему Голливуд молчал о насилии со стороны влиятельного продюсера (подробности).

В ту пору, как весь шоу-бизнес охвачен новостями о Харви Вайнштейне, Лоуренс вспомнила о продюсерах, которые заставляли ее худеть ради ролей. «Одна девушка передо мной была уволена из-за того, что она недостаточно быстро сбросила вес. Тогда же женщина-продюсер попросила меня раздеться и встать в ряд с другими пятью девушками, которые были гораздо худее меня. Мы стояли рядом, и лишь узкие ленточки прикрывали наши интимные места. После этого оскорбительного и унизительного построения, женщина-продюсер сказала, что

мне нужно смотреть на свои обнаженные снимки, чтобы они мотивировали меня похудеть»

Лоуренс заявила, что в то время она чувствовала себя в ловушке, так как у нее было недостаточно власти: «Я не могла добиться увольнения продюсера, режиссера или главы студии. Я позволяла относиться к себе так, потому что думала, что я делаю это на благо своей карьеры».

«Меня попросили раздеться и встать в ряд с другими девушками»: Лоуренс рассказала про унизительные прослушивания в Голливуде-4

Фото: Elle

Актриса призналась, что не хотела быть стукачкой и боялась, что эти унизительные истории попадут на страницы журналов.

«Я просто хотела построить карьеру», − откровенничает Лоуренс.  

Девушка поддержала инициативу президента  Lucasfilm Кэтлин Кеннеди о защите женщин в творческих профессиях: «В мире грез все относятся друг к другу с одинаковой долей уважения. Но пока мы не достигнем своей цели, я буду внимательна. Я буду внимательна к любому мальчику, любой девочке, любому мужчине или любой женщине, которым кажется, что они не могут за себя постоять.

Я хочу, чтобы вы знали – мы с вами. Мы все рядом. Вместе, здесь и сейчас, мы положим конец такому поведению. Мы положим конец нормализации этих ужасных ситуаций. Мы изменим эту часть и добьемся перемен для всех тех людей, которые следуют своим мечтам».

Эволюция образа: как менялся стиль Дженнифер Лоуренс  смотрите здесь

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