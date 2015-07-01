Основные причины бессонницы и способы борьбы с нею

Стрессы, тревоги, депрессии, нагрузки. Все силы - ради успешной учёбы, карьеры. И вот результат - бессонница.

Советы, которые дают медики: ложиться и вставать в одно и то же время, делать физические упражнения не позже, чем за три-четыре часа до сна, не смотреть на ночь телевизор и убрать из комнаты все раздражающие предметы.

Рекомендуется ложиться спать до 23:00 и почивать 6-8 часов в сутки.

К сожалению, способов борьбы с бессонницей на самом деле не так уж много. Многие прибегают к таблеткам. Но так делать нельзя. Хорошо подойдут как растительные препараты, так и народные средства. К примеру, 1 столовую ложку меда можно растворить в стакане кефира или молока. Пить перед сном в течение недели.

Чтобы избавиться от бессонницы, можно попробовать ещё прогулки перед сном.