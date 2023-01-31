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В США из-за непогоды отменили более тысячи авиарейсов

31 января 2023 11:25
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Новости США. Более тысячи авиарейсов отменены в США из-за сильной снежной бури. В ближайшее время ожидается отмена еще около 800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США из-за непогоды отменили более тысячи авиарейсов-1

В аэропортах страны застряли сотни тысяч человек, которые стали заложниками непогоды. Им предложено сдать билеты или ожидать разрешения на полеты. Из-за вынужденного простоя самые большие убытки несут бюджетные авиакомпании, которые отменили около половины своих рейсов.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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