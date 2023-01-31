В США из-за непогоды отменили более тысячи авиарейсов

Новости США. Более тысячи авиарейсов отменены в США из-за сильной снежной бури. В ближайшее время ожидается отмена еще около 800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропортах страны застряли сотни тысяч человек, которые стали заложниками непогоды. Им предложено сдать билеты или ожидать разрешения на полеты. Из-за вынужденного простоя самые большие убытки несут бюджетные авиакомпании, которые отменили около половины своих рейсов.