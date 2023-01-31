Александр Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор

Новости Беларуси. Инвестиционные и кооперационные проекты с Зимбабве станут основой продолжения сотрудничества с Беларусью. Об этом Александр Лукашенко заявил в Хараре по итогам переговоров со своим коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: Беларусь идет в Африку не нести иллюзорные демократические ценности, а работать.
Глава нашего государства отметил, что в последние годы наше сотрудничество с африканским регионом и Зимбабве в частности значительно активизировалось. Впрочем, и весь мир понял, что без Африки развиваться не получится. Вот только в отличие от отдельных любителей насаждать демократию там, где об этом не просят, белорусы этого не делают. И вместо иллюзорных ценностей несут в регион мир, технологии и возможность приумножать богатство, а не раздавать его в ущерб собственным интересам.
Деловая программа глав государств продолжается. В эти минуты Александр Лукашенко вместе с коллегой посещают местный институт сельского хозяйства, где дали старт третьей фазе программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве. В ее рамках белорусские производители передали аграриям сельхозтехнику. Александр Лукашенко же подарил отдельный трактор своему коллеге для его личного подсобного хозяйства. Что до глобальных интересов, то в Зимбабве рассчитывают на продолжение и расширение вариантов сотрудничества в сфере АПК. Региону нужны наши технологии, навыки и, конечно, техника. Потому речь идет и о создании прочных кооперационных связей.
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