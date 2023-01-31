Александр Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор

Новости Беларуси. Инвестиционные и кооперационные проекты с Зимбабве станут основой продолжения сотрудничества с Беларусью. Об этом Александр Лукашенко заявил в Хараре по итогам переговоров со своим коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: Беларусь идет в Африку не нести иллюзорные демократические ценности, а работать.

Глава нашего государства отметил, что в последние годы наше сотрудничество с африканским регионом и Зимбабве в частности значительно активизировалось. Впрочем, и весь мир понял, что без Африки развиваться не получится. Вот только в отличие от отдельных любителей насаждать демократию там, где об этом не просят, белорусы этого не делают. И вместо иллюзорных ценностей несут в регион мир, технологии и возможность приумножать богатство, а не раздавать его в ущерб собственным интересам.