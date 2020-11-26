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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн

26 ноября 2020 19:02
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении всей своей карьеры он был кумиром и примером как для болельщиков, так и профессиональных футболистов. Игрок столетия по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» и многих других наград.

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн-1

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн-3

Известие о его смерти, без преувеличения, потрясло любителей футбола во всем мире.

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн-6

Церемония прощания со знаменитым аргентинцем проходила 26 ноября в президентском дворце Буэнос-Айреса. Отдать дань уважения любимому игроку приходят тысячи человек. А благодаря онлайн-трансляции возможность провести легенду в последний путь получили миллионы фанатов в разных точках планеты.

Напомним, 25 ноября у Марадоны случилась внезапная остановка сердца. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики оказались бессильны (подробнее здесь).

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн-9

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# Некролог # Диего Марадона # Фотофакт

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