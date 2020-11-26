Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении всей своей карьеры он был кумиром и примером как для болельщиков, так и профессиональных футболистов. Игрок столетия по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» и многих других наград.