В Турции фиксируют третью волну коронавируса. Больше всего заболевших – в США

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире уже более 60 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первом месте по-прежнему США.
Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире уже более 60 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первом месте по-прежнему США.
В некоторых американских больницах не хватает койко-мест, к станциям тестирования выстраиваются огромные очереди. Именно американский регион стал эпицентром – за неделю там выявили более 1,5 миллионов случаев COVID-19.
Серьезная ситуация и в Европе.
А в ряде регионов Турции уже фиксируют третью волну коронавируса. Во многих провинциях рост случаев заражения увеличился на половину.
В Болгарии ужесточают ограничительные меры. В стране запретили туристические поездки и закрыли школы. Режим частичного карантина продлевается и в ФРГ.
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