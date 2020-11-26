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В Турции фиксируют третью волну коронавируса. Больше всего заболевших – в США

26 ноября 2020 18:19
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Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире уже более 60 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первом месте по-прежнему США.

В Турции фиксируют третью волну коронавируса. Больше всего заболевших – в США-1

В некоторых американских больницах не хватает койко-мест, к станциям тестирования выстраиваются огромные очереди. Именно американский регион стал эпицентром – за неделю там выявили более 1,5 миллионов случаев COVID-19.

В Турции фиксируют третью волну коронавируса. Больше всего заболевших – в США-4

Серьезная ситуация и в Европе.

А в ряде регионов Турции уже фиксируют третью волну коронавируса. Во многих провинциях рост случаев заражения увеличился на половину.

В Турции фиксируют третью волну коронавируса. Больше всего заболевших – в США-7

В Болгарии ужесточают ограничительные меры. В стране запретили туристические поездки и закрыли школы. Режим частичного карантина продлевается и в ФРГ.

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# Коронавирус # Фотофакт

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