В Турции фиксируют третью волну коронавируса. Больше всего заболевших – в США

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире уже более 60 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первом месте по-прежнему США.

В некоторых американских больницах не хватает койко-мест, к станциям тестирования выстраиваются огромные очереди. Именно американский регион стал эпицентром – за неделю там выявили более 1,5 миллионов случаев COVID-19.