Внезапно остановилось сердце. Умер легендарный Диего Марадона

Информагентства сообщили о смерти Диего Марадона. Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале ноября легендарный футболист был госпитализирован для прохождения обследования. Позже его выписали.

25 ноября у Марадоны случилась внезапная остановка сердца. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики оказались бессильны.

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