Организаторов госпереворота в Турции приговорили к пожизненным срокам

Новости Турции. В Турции организаторов госпереворота приговорили к пожизненным срокам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о группе военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в Анкаре в июле 2016 года. Бывшие офицеры вооруженных сил получили от 3 до 79 пожизненных сроков. Большинство из приговоренных – пилоты, которые предпринимали попытки нанесения ударов по зданию парламента и другим стратегическим объектам.