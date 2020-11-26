Организаторов госпереворота в Турции приговорили к пожизненным срокам

Новости Турции. В Турции организаторов госпереворота приговорили к пожизненным срокам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В Турции организаторов госпереворота приговорили к пожизненным срокам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о группе военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в Анкаре в июле 2016 года. Бывшие офицеры вооруженных сил получили от 3 до 79 пожизненных сроков. Большинство из приговоренных – пилоты, которые предпринимали попытки нанесения ударов по зданию парламента и другим стратегическим объектам.
В ночь с 15 на 16 июля 2016-го группа мятежников попыталась осуществить в Турции военный переворот. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли свыше 250 граждан, более 2 000 человек получили ранения.