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Организаторов госпереворота в Турции приговорили к пожизненным срокам

26 ноября 2020 14:39
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Новости Турции. В Турции организаторов госпереворота приговорили к пожизненным срокам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Организаторов госпереворота в Турции приговорили к пожизненным срокам-1

Речь идет о группе военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в Анкаре в июле 2016 года. Бывшие офицеры вооруженных сил получили от 3 до 79 пожизненных сроков. Большинство из приговоренных – пилоты, которые предпринимали попытки нанесения ударов по зданию парламента и другим стратегическим объектам.  

Организаторов госпереворота в Турции приговорили к пожизненным срокам-4

В ночь с 15 на 16 июля 2016-го группа мятежников попыталась осуществить в Турции военный переворот. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли свыше 250 граждан, более 2 000 человек получили ранения.

# военный переворот в Турции # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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