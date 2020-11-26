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В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур

26 ноября 2020 07:44
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Новости Аргентины. Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур-1

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур-3

По всей стране люди выходят на улицы, несут цветы и свечи к стихийным мемориалам, чтобы почтить память спортсмена.  

Внезапно остановилось сердце. Умер легендарный Диего Марадона

Марадона ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 60 лет. Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.  

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур-6

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур-8

Церемония прощания с легендой футбола пройдет 26 ноября в президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе.  

# Некролог # Диего Марадона # Фотофакт

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