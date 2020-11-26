В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур

Новости Аргентины. Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране люди выходят на улицы, несут цветы и свечи к стихийным мемориалам, чтобы почтить память спортсмена.

Внезапно остановилось сердце. Умер легендарный Диего Марадона

Марадона ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 60 лет. Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.