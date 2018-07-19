5 неожиданных фактов о Диего Марадоне

16 июля в Брест приехал легендарный футболист Диего Марадона. Диего родился в семье рабочего и был 5 ребенком, но первым мальчиком. Мы собрали 5 удивительных фактов о знаменитом спортсмене.





1. Еще в 1998 году Марадона заявлял, что хочет быть тренером сборной Аргентины. В 2002 он опять озвучил свое желание, добавив, что готов работать бесплатно, но специалисту вновь отказали. В 2008 Марадоне все же выпала возможность руководить сборной: Альфио Басиле подал в отставку. Во время тренерства Марадоны у команды были как победы, так и поражения. Особенно тяжело Диего перенес матч Аргентины с Боливией, когда аргентинцы проиграли со счетом 1:6. Марадона сказал: «Каждый гол соперников – рана в моем сердце, никогда бы не подумал, что возможно такое поражение». Тренировал он сборную до 2010 года и вывел команду в четвертьфинал на ЧМ-2010.

Источник фото: instagram.com/maradona/



2. Почему у Марадоны 10 номер? Еще в девятилетнем возрасте на мальчика стали обращать внимание при выборе талантливых юных игроков в клуб «Архентинос Хуниорс». Марадона начал играть за команду юниоров и, как самому хорошему игроку, ему досталась футболка с номером, который носил Пеле – 10. В 2001 году федерация Аргентины по футболу предложила навечно закрепить за футболистом номер 10 на футболке. ФИФА не согласилась в соответствии с правилами.



Источник фото: instagram.com/maradona/



3. В 1998 году была основана Церковь имени Марадоны. Ее создали фанаты футболиста. Первая служба прошла в 2001 году, организаторы думали, что придет 20 человек, а пришло в 25 раз больше. Кстати, в церкви действует специальный календарь. Вместо 2017 – 57 год после рождения Марадоны, 30 октября празднуется Рождество, так как это день рождения футболиста, 22 июня Пасха, так как в этот день спортсмен забил знаменитый гол «рукой Бога». Последователи даже набивают татуировки, а потом соревнуются: кто знает о Марадоне больше. В мире насчитывается около 150 тысяч последователей Церкви.





4. В 1986 году на Чемпионате мира Диего забил гол левой рукой, судья этого не заметил. Гол считается лучшим в истории Чемпионатов. После матча Диего отметил, что гол был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога.