Испанские таксисты и деятели культуры протестуют против коронавирусных ограничений

Сотни автомобилей выехали на улицы Мадрида и заблокировали одну из главных магистралей. Перевозчики требовали, чтобы правительство оказало им поддержку. По словам демонстрантов, из-за пандемии спрос на их услуги упал на 90 %.

Недовольны действиями властей и представители культурной сферы: они также организовали своеобразную акцию против карантинных ограничений. В один из главных оперных театров страны зрителей теперь пускают даже на репетиции. Причина – новые ограничения. На новогодних спектаклях смогут присутствовать лишь 500 человек. При этом администрация театра убеждена, что, соблюдая дистанцию, зал можно заполнить на 50 %.

Стоит отметить, что число заболевших COVID-19 в Испании уже превысило 1,5 миллиона.