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Испанские таксисты и деятели культуры протестуют против коронавирусных ограничений

26 ноября 2020 14:37
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Новости Испании. Испанские таксисты устроили акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанские таксисты и деятели культуры протестуют против коронавирусных ограничений-1

Сотни автомобилей выехали на улицы Мадрида и заблокировали одну из главных магистралей. Перевозчики требовали, чтобы правительство оказало им поддержку. По словам демонстрантов, из-за пандемии спрос на их услуги упал на 90 %.  

Недовольны действиями властей и представители культурной сферы: они также организовали своеобразную акцию против карантинных ограничений. В один из главных оперных театров страны зрителей теперь пускают даже на репетиции. Причина – новые ограничения. На новогодних спектаклях смогут присутствовать лишь 500 человек. При этом администрация театра убеждена, что, соблюдая дистанцию, зал можно заполнить на 50 %.  

Стоит отметить, что число заболевших COVID-19 в Испании уже превысило 1,5 миллиона.  

# Коронавирус # Фотофакт

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