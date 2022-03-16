Мединский: переговоры с Украиной идут тяжело, медленно, мы хотим как можно быстрее прийти к миру

Российские войска за сутки поразили еще 128 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответные действия не прекращаются. За последние сутки украинские войска выпустили более 40 снарядов по территории ДНР. А в результате обстрела населенных пунктов Луганской народной республики погиб мирный житель. Читайте здесь .

Конфликтующие стороны не прекращают вести диалог об установлении мира. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, на российско-украинских переговорах сейчас обсуждаются конкретные формулировки, которые близки к компромиссу. А по словам помощника президента России Владимира Мединского, Москва хотела бы достичь с Украиной договоренности на поколения, чтобы жить в мире.

Владимир Мединский, помощник президента России:

Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно быстрее прийти к миру.

На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Как заявили в ООН, страну покинули уже более 3 миллионов беженцев. В пострадавших районах тысячи людей находятся без воды, тепла и газа. В непростых условиях российская армия продолжает помогать мирным жителям.

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