Мединский: переговоры с Украиной идут тяжело, медленно, мы хотим как можно быстрее прийти к миру
Российские войска за сутки поразили еще 128 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответные действия не прекращаются. За последние сутки украинские войска выпустили более 40 снарядов по территории ДНР. А в результате обстрела населенных пунктов Луганской народной республики погиб мирный житель. Читайте здесь.
Конфликтующие стороны не прекращают вести диалог об установлении мира. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, на российско-украинских переговорах сейчас обсуждаются конкретные формулировки, которые близки к компромиссу. А по словам помощника президента России Владимира Мединского, Москва хотела бы достичь с Украиной договоренности на поколения, чтобы жить в мире.
Владимир Мединский, помощник президента России:
Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно быстрее прийти к миру.
На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Как заявили в ООН, страну покинули уже более 3 миллионов беженцев. В пострадавших районах тысячи людей находятся без воды, тепла и газа. В непростых условиях российская армия продолжает помогать мирным жителям.
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