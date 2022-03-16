Депутат Европарламента: НАТО – это невероятно опасная организация. Она не приносит никакой пользы народам Европы

Санкции против России только усугубляют кризис в Украине. Об этом заявила депутат Европарламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что конфликт между Россией и Украиной оказывает каскадное влияние и на страны ЕС. Годовая инфляция в еврозоне уже достигла рекордно высокого уровня почти в 6 %. Это связано с резким ростом цен на энергоносители. Кроме того, в будущем Европа может столкнуться с еще более серьезными экономическими проблемами с очень мрачными перспективами. Также политик раскритиковала действия НАТО.