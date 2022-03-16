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Депутат Европарламента: НАТО – это невероятно опасная организация. Она не приносит никакой пользы народам Европы

16 марта 2022 10:35
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Санкции против России только усугубляют кризис в Украине. Об этом заявила депутат Европарламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Европарламента: НАТО – это невероятно опасная организация. Она не приносит никакой пользы народам Европы-1

Очевидно, что конфликт между Россией и Украиной оказывает каскадное влияние и на страны ЕС. Годовая инфляция в еврозоне уже достигла рекордно высокого уровня почти в 6 %. Это связано с резким ростом цен на энергоносители. Кроме того, в будущем Европа может столкнуться с еще более серьезными экономическими проблемами с очень мрачными перспективами. Также политик раскритиковала действия НАТО.

Депутат Европарламента: НАТО – это невероятно опасная организация. Она не приносит никакой пользы народам Европы-4

Клэр Дейли, депутат Европарламента:
На самом деле НАТО существует для того, чтобы решать проблемы, которые он создает. Это невероятно опасная организация. Она не приносит никакой пользы народам Европы. Все больше и больше санкций и все больше оружия и военной техники ввозится в Украину на самом деле только для того, чтобы продлить кризис. Россия даже не отреагировала в санкционном режиме в плане прекращения подачи газа и так далее. Если бы это произошло, были бы буквально сотни тысяч потерь рабочих мест и жизней. Это безумие.

Депутат Европарламента: НАТО – это невероятно опасная организация. Она не приносит никакой пользы народам Европы-7

Несмотря на все, Евросоюз продолжает экономическое давление на Россию. Стало известно о введении против Москвы четвертого по счету пакета санкций. Брюссель направил ограничительные меры в отношении 15 физических и 9 юридических лиц. Введены ограничения на торговлю с Россией товарами из железа и стали. Под запретом и поставки предметов роскоши.

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# Международная политика # Клэр Дейли # Фотофакт

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