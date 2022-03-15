«Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе – сходите, посмотрите». Лукашенко о сбитой над Беларусью ракете

Не остались в стороне и от обсуждения ситуации в Украине и шлейфа фейков в отношении Беларуси. Глава государства в очередной раз подтвердил, что белорусские войска не планируют принимать участие в спецоперации на территории Украины. Но заинтересованные в этом процессе к этому нас то и дело подталкивают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть, вы это знаете лучше, чем другие люди: мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине. Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости. Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут.

Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси, удар по нашей территории, ракетой «Точка-У», которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе – сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк – то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит. Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим.